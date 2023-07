Inafferabile Venerus | “Il Segreto” è il miglior disco pop dell’estate

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 12 luglio 2023)con “Il”, suo secondo lavoro di lungo formato, pubblica quello che è certamente ile album italiano di questa estate ’23, ma anche un’opera difficile da definire e inscatolare, per molti versi inafferrabile. Meglio perciò partire dai fatti, che raccontano di prove e registrazioni realizzate nella sua casa-studio di Milano Bovisa, con approccio altamente analogico, basico e “live” – tutti in cerchio a suonare, in sostanza – e col contributo di un gruppo di eccellenti musicisti (fatto oggi non banale), guidati dal chitarrista-produttore Filippo Cimatti. E poi di un tour, tutto in controtendenza con quello che ha promosso ild’esordio, l’ambizioso “Magica Musica”, e dunque spogliato dell’affascinante teatralità hippie che l’aveva contraddistinto, dei parafernalia fiorati di quel set che faceva ...