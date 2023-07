(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il lungo braccio di ferro per la nomina del commissario alladelladopo l’alluvione ne ha già compromesso i tempi. Si corre il rischio che le piogge autunnali si rovescino su un territorio ancora in dissesto, aumentando i danni. Fatta solo pochi giorni fa la scelta – ricaduta sul generale Figliuolo – resta ancora un largo margine di incertezza: si tratta infatti di una nomina a tempo che scadrà tra un anno. Con tutta evidenza, lanon potrà concludersi in un anno. Tanto più che è ancora irrisolta la questione dei fondi stanziati. Con il decreto del 6 luglio – oltre un mese e mezzo dopo l’alluvione del 15 maggio – il governo Meloni ha messo a disposizione 2,5 miliardi di euro, a fronte dei quasi nove miliardi di danni stimatiRegione. Emergenza e...

C'è chi sostiene che il format va. E' vero che ci state pensando già da tempo 'Al tavolo ... poi le news in arrivo dallanon sono state certo favorevoli. C'era chi mi chiamava quando ......di Confindustria. 'Prima della prossima alluvione servono le opere. Non solo il ripristino di quanto è andato distrutto, pure indispensabile, ma opere nuove. Il territorio va, ...'Il sistema - ha aggiunto il segretario Spi Cgil Ivan Pedretti - vamettendo al centro i ... da remoto, del presidente dell'EmiliaStefano Bonaccini e del vicesindaco di Parma . I ...

In Romagna va ripensato il paesaggio: la ricostruzione deve partire dalla prevenzione Il Fatto Quotidiano

Assemblea generale al Galli. Bonomi e Bozzi: "I 2,5 miliardi stanziati siano solo l’inizio, fiducia in Figliuolo". Il governatore annuncia la missione in Germania. "Andrò lì per dire: venite in vacanz ...