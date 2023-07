In Italia gli stipendi più bassi d’Europa!

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Che ini salari sono troppo, a fronte di un’inflazione che ha raddoppiato il costo della vita, non...

... i cinque fantasmi di Giorgia che vede una strategia contro Sull'immigrazione Fratelli d'registra una disfatta. Dovevano fare il blocco navale e hanno raddoppiatosbarchi. E questo Governo ...... una testa di marmo riaffiora da piazza Augusto Imperatore: 'Preziosa testimonianza del passato' Venere degli stracci in fiamme Le fiamme hanno sciolto la statua e ridotto in cenereindumenti ...L'industria che lei rappresenta è quindi un esempio di "azienda gentile" Diciamo che ci sono... Ntt Dataha uffici meravigliosi a Milano , il palazzo è concepito come una città, dove ogni ...

Bonus Zfu sisma Centro Italia: gli ammessi 2023 e i ripescati 2022 FiscoOggi

Tra gli artisti che si sono esibiti durante la seconda puntata di Battiti Live c’era anche Fedez, che per l’occasione ha proposto un look ...Disgrazia, malanno, contrattempo, situazione difficile, spiacevole fastidio, perlopiù inaspettato. Se capita a Napoli, di notte, è peggio ...