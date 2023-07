In fiamme la Venere degli stracci | distrutta l' opera di Pistoletto

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Sul posto i vigili del fuoco e la polizia per i primi rilievi. Ancora troppo presto per capire se si tratti di un'azione dolosa o di un incidente

Un incendio ha completamente distrutto all'alba la Venere degli stracci, l'installazione di arte contemporanea realizzata dall'artista Michelangelo Pistoletto. Le fiamme hanno sciolto la statua e ridotto in cenere gli indumenti vecchi che la adornavano. Gli stracci simboleggiavano gli scarti o i rifiuti, che la Venere ha il potere di rigenerare

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia per i primi rilievi. Ancora troppo presto per capire se si tratti di un'azione dolosa o di un incidente ...Incendiata l'opera di Michelangelo Pistoletto a Piazza Municipio. Ennesimo atto vandalico nei confronti della città di Napoli