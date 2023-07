“Imputazione sospetta e accanimento” Furia del ministro su Delmastro e Santanchè

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Luca Ciriani,per i Rapporti con il Parlamento, è stato ospite dell'edizione del 12 luglio di Agorà Estate, il programma di Rai3 condotto da Lorenzo Lo Basso. In particolare il membro del governo Meloni si è soffermato sulle polemiche riguardanti gli esponenti dell'esecutivo al centro di inchieste della magistratura: “Siamo garantisti nei confronti di tutti, anche nei confronti dei nostri colleghi, vale per Danielae Andreacome per i cittadini, sono sicuramente innocenti fino a prova contraria. Difendo il loro diritto a difendersi”. “Mantenendo i loro incarichi?” chiede il padrone di casa al suo ospite, che risponde senza indugi: “Certo, perché fino a prova contraria sono persone che non hanno violato alcuna legge”. Restando sullo stesso argomento Ciriani manda alcune bordate alla sinistra: “Ci ...

