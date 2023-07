Imperia | yacht sequestrato per contrabbando doganale

(Di mercoledì 12 luglio 2023)unodi 34 metri battente bandiera delle Isole Vergini Britanniche per evasione dei diritti doganali di confine. L’imbarcazione è stata illecitamente introdotta nel territorio dell'Unione Europea. Ad effettuare l’operazione i militari della Guardia di Finanza die della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza in collaborazione con i funzionari del reparto antifrode dell’Ufficio delle Dogane di, coordinati dalla locale Procura della Repubblica.

