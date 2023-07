Immissioni in ruolo docenti 2023 | GaE | concorsi | GPS sostegno Quali le graduatorie utili e le percentuali Due le call veloci | come si sceglie scuola BOZZA ALLEGATO A

(Di mercoledì 12 luglio 2023)inper l'anno scolastico/24: in arrivo le ISTRUZIONI OPERATIVE (A), grazie allegli Uffici scolastici daranno il via alle operazioni della fase ordinaria. Previsto un contingente totale di assunzioni di 50.807 posti, da ripartire per classe di concorso e provincia. L'articolo .

Informativa al Ministero dell'Istruzione e del Merito riguardo lein. La piattaforma è pronta, le date di apertura e chiusura dei propri turni di nomina e, conseguentemente, della fase di compilazione delle istanze agli aspiranti interessati, ...44 del 2023 per esprimere le preferenze ai fini dellein; l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche, distinto per classe di concorso, per le supplenze finalizzate all'...Dalleinalle supplenze, tutte le risposte alle vostre domande [IN AGGIORNAMENTO] Le istanze presenti nella piattaforma saranno due domanda per assunzione finalizzata alda GPS ...

Immissioni in ruolo docenti 2023/24: fase 1 partita, fase 2 dal 17 luglio. Online la piattaforma del Ministero. GUIDA Orizzonte Scuola

Informativa al Ministero dell’Istruzione e del Merito riguardo le immissioni in ruolo. La piattaforma è pronta, le date di apertura e chiusura dei propri turni di nomina e, conseguentemente, della ...E’ online la piattaforma del ministero dell’istruzione e del merito dedicata alle immissioni in ruolo del personale docente 2023/24. All’interno i docenti interessati trovano le novità , la guida alla ...