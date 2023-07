Immissioni in ruolo docenti 2023 24 | fase 1 partita | fase 2 dal 17 luglio Online la piattaforma del Ministero GUIDA

Cosa sappiamoindocenti 2023, ecco come si svolgeranno. Novità per compilazione della domanda [LO SPECIALE] Assunzioni per ilda GPS sostegno e supplenze da GaE e GPS: domanda ...Dalleinalle supplenze, tutte le risposte alle vostre domande [IN AGGIORNAMENTO] Le istanze presenti nella piattaforma saranno due domanda per assunzione finalizzata alda GPS ...2023/24 Prima di rispondere al quesito, ricordiamo brevemente come si svolgono leinordinarie, nonché l'articolazione della procedura straordinaria di cui fa parte il summenzionato ...

Immissioni in ruolo docenti: se vengo assunto, devo scegliere le 150 preferenze o cancellarmi dalle GPS VIDEO Orizzonte Scuola

Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulle ultimissime novità riguardanti le immissioni in ruolo. 1) Quanto tempo bisognerà attendere per potere scegliere la provincia del proprio ruolo per chi è ...Il Mim, nel periodo estivo, pubblica un decreto destinato agli uffici scolastici regionali e provinciali, contenente le disposizioni generali concernenti le immissioni in ruolo, e trasmetterà in ...