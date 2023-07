Immissioni in ruolo docenti 2023-24 | 50 807 i posti autorizzati | istanza e novità DIRETTA al termine della riunione al Ministero

E' online la piattaforma del ministero dell'istruzione e del merito dedicata alleindel personale docente 2023/24. All'interno i docenti interessati trovano le novità, la guida alla compilazione dell'istanza, le FAQ, le date utili e tutte le informazioni ...Cosa sappiamoindocenti 2023, ecco come si svolgeranno. Novità per compilazione della domanda [LO SPECIALE] Assunzioni per ilda GPS sostegno e supplenze da GaE e GPS: domanda ...Dalleinalle supplenze, tutte le risposte alle vostre domande [IN AGGIORNAMENTO] Le istanze presenti nella piattaforma saranno due domanda per assunzione finalizzata alda GPS ...

Quasi tutto pronto per le immissioni in ruolo dei docenti anno scolastico 2023/24. Già questa settimana alcuni Uffici scolastici regionali potrebbero pubblicare gli avvisi con le indicazioni e le date ...Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulle ultimissime novità riguardanti le immissioni in ruolo. 1) Quanto tempo bisognerà attendere per potere scegliere la provincia del proprio ruolo per chi è ...