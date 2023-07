Immissioni in ruolo 2023-24 | 50 807 i posti autorizzati | la domanda e le novità DIRETTA al termine della riunione al Ministero

E' online la piattaforma del ministero dell'istruzione e del merito dedicata alleindel personale docente 2023/24. All'interno i docenti interessati trovano le novità, la guida alla compilazione dell'istanza, le FAQ, le date utili e tutte le informazioni ...Cosa sappiamoindocenti 2023, ecco come si svolgeranno. Novità per compilazione della domanda [LO SPECIALE] Assunzioni per ilda GPS sostegno e supplenze da GaE e GPS: domanda ...Dalleinalle supplenze, tutte le risposte alle vostre domande [IN AGGIORNAMENTO] Le istanze presenti nella piattaforma saranno due domanda per assunzione finalizzata alda GPS ...

Immissioni in ruolo docenti 2023, tutto sulla mini CALL veloce su posti di sostegno vacanti dopo lo scorrimento delle GPS: chi partecipa e come. 20 FAQ Orizzonte Scuola

Quasi tutto pronto per le immissioni in ruolo dei docenti anno scolastico 2023/24. Già questa settimana alcuni Uffici scolastici regionali potrebbero pubblicare gli avvisi con le indicazioni e le date ...Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulle ultimissime novità riguardanti le immissioni in ruolo. 1) Quanto tempo bisognerà attendere per potere scegliere la provincia del proprio ruolo per chi è ...