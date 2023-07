Leggi su iltempo

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Un concorso di bellezza femminile vinto da una transgender. La notizia arriva dai Paesi Bassi dove Rikkie Kolle è la prima transgender a essere eletta Miss Olanda. 22 anni, di Amsterdam, rappresenterà il Paese al prossimo concorso per Miss Universo. Già nel 2018 la ragazza si era fatta conoscere arrivando in finale al concorso televisivo per migliore top model olandese. “Ha una storia forte e una missione chiara”, così i giudici hanno motivato il suo successo.