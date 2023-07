Il veto della Russia all’Onu affama il nord-ovest della Siria che lotta contro Assad

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Dalla mezzanotte di lunedì, laha preso in ostaggio oltre 4 milioni di persone che attendevano il rinnovo dell’apertura dell’unico valico di frontiera ancora aperto nelper la consegna di aiuti umanitari. Ieri mattina a New York, con 13 voti favorevoli e il solo contrario dei russi, il Consiglio di sicurezza dell’Onu non è riuscito ad approvare il documento che avrebbe tenuto aperto il valico di Bab al Hawa, da cui transita l’80 per cento degli aiuti umanitari diretti nella regione e da cui dipende la sopravvivenza di circa 70 mila bambini. Gli stati membri del Consiglio volevano il rinnovo del piano di aiuti per almeno un anno, mentre i russi ne hanno proposto uno di appena sei mesi. Un tempo troppo limitato, insufficiente a organizzare logisticamente i ...