Il vertice di Vilnius si chiude con le garanzie di G7 e Nato a Zelensky

Si è concluso mercoledì ilNATO di, in Lituania, dove il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha "rivendicato" il ruolo dell'Italia nell'Alleanza atlantica e preso posizione per ...Quanto ci vorrà per fare entrare l'Ucraina nella Nato "Un'ora e venti minuti". Joe Biden preferisce scherzarci su nella conferenza stampa con Zelensky aldi. C'è bisogno di stemperare la tensione, dopo le polemiche di ieri, proprio del presidente ucraino, rimasto deluso dalla vaghezza con la quale i membri dell'Alleanza hanno invitato ...L'aveva promesso, Giorgia Meloni , che sulle questioni italiane sarebbe intervenuta al termine delNato di. Detto, fatto: dopo qualche giorno di silenzio, la premier entra nel merito ...

"Deve rimanere l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e, qualunque cosa si dica, la geografia è solida: l'Indo-Pacifico non è il Nord Atlantico", ha ...Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al termine del primo giorno del vertice di Vilnius. "È un chiaro percorso d'ingresso per Kiev: si tratta di un pacchetto che insieme al ...