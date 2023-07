Il vano tentativo del potere locale De Luca e Manfredi di salire sul carro del vincitore

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Era il gennaio del 532 d. C. e sugli spalti dell’ippodromo di Costantinopoli, più o meno dove si è giocata l’ultima finale di Champions League, scoppiò la rivolta di Nika (Vinci). Con questo grido gli ultras Verdi e Azzurri misero da parte la storica e sanguinosa rivalità per rivolgere il loro odio contro l’imperatore. Giustiniano, che fino a quel momento aveva governato appoggiando ora l’una, ora l’altra fazione, terrorizzato, pensò di abbandonare il trono e la capitale dell’Impero Romano d’Oriente. Fu salvato prima dal deciso atteggiamento della moglie Teodora – pur non godendo di buona stampa per il suo passato poco nobile, è stata forse tra le più intelligenti e sicuramente la più preparata imperatrice di sempre – e poi dai soldati di Belisario, che soffocarono nel sangue le urla dei fanatici tifosi, uccidendone circa 35mila solo all’interno dello stadio. Una delle più grandi ...