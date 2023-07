Il Tour de France tra la solitudine di Oss e l' eccesso di compagnia di Philipsen

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Dicevano gli attaccanti: Foza, è inutile mandare avanti sto teatrino, veniteci a prendere. Rispondeva il gruppo: No, dai, state là ancora un po’, non c’è fretta. Non c’era bisogno di parole per arrivare al punto. Non ci sono state, si sono capiti al volo alde. Andrey Amador, Mads Louvel e Daniel Oss erano davanti a tutti, inseguiti da centinaia di ruote, decine delle quali che avevano un solo scopo: tenere quei tre a una distanza tale che un aumento del ritmo avrebbe permesso di acciuffarli facilmente e soprattutto in poco tempo. Louvel si è stufato di giocare che di chilometri all’arrivo ne mancavano 53, Andrey Amador una mezza dozzina di chilometri dopo. Daniel Oss è rimasto davanti per sottrazione. Per una vita ha aperto la strada a Peter Sagan, ne ha guidato i movimenti in gruppo, lo ha accudito e lanciato, gli è stato ombra, ...