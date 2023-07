Il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba condannato a 2 anni e 10 mesi per peculato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) È statoa 2e 10per, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e una confisca di 38mila euro,Di, nominato ad aprile nuovo amministratore federale. Diè anche ex presidenteLombardia Film Commission ed ex direttore amministrativo del Carroccio al Senato. La condanna in una tranche di indagine, coordinata dall’aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Stefano Civardi, scaturita da quella sul caso Lfc, che aveva portato già ad una condanna per Die per Andrea Manzoni, ex revisore contabilealla Camera. Lo ha deciso il gup Natalia Imarisio, che ha mandato a processo Manzoni. Articolo in ...