Il temporale fa danni nella bergamasca | decine di interventi dei vigili del fuoco

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Erano attesi, sono arrivati e nelle prossime ore continueranno a colpire città e provincia. I temporali non stanno dando tregua allae si fa già la conta dei. Sonoglideidelin tutta la provincia, per alberi caduti su strade e abitazioni, altri pericolanti, situazioni di allagamento, ma anche strutturali. Transiti bloccati a causa delle piante anche sui colli in città, in via Colle dei Roccoli a Bergamo, danneggiando anche i fili dell’elettricità, e sulle strade di provincia SP 77 a Solto Collina, SP 42 a Casnigo, sulla SS470 a Lenna, sulla SS49 a Gandellino, a Locatello, Pisogne, Piario, Colzate, Gorno, Moio de’ Calvi, Torre de’ Roveri, Camerata Cornello, Casnigo e Isola di Fondra. Svariati anche gli alberi pericolanti messi in ...

in Lombardia. Tra tarda serata di martedì 11 luglio e nella prima mattinata di mercoledì 12, ... Ilha provocato infatti la caduta di numerosi alberi, con conseguenti black out e strade ...Un fortesi è abbattuto sull'altomilanese e il basso varesotto nella mattinata di mercoledì 12 ... I comuni in cui si sono registrati piùsono quelli della bassa provincia di Varese: ...Ilha provocato la caduta di numerosi alberi, anche di grosse dimensioni, con conseguenti ... Ovunque si sono registratie difficoltà. Squadre della polizia locale di Como all'altezza ...

Maltempo in Lombardia, tanti i danni a Como, Varese e Lecco per il forte temporale: alberi caduti, incidenti e traffico in tilt Corriere Milano

I vigili del fuoco lombardi sono impegnati per decine di richieste di soccorso cause una forte perturbazione temporalesca che ha interessato la regione nella prima mattinata di mercoledì.Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...