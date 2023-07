Il sogno di Gramsci – I temi liceali di un giovane ribelle | sul palco di Tor Bella Monaca il 16 luglio lo spettacolo con Gad Lerner e Silvia Truzzi

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tutto comincia in un armadio milanese da cui saltano fuori tre fogli a protocollo. Sono piegati e ingialliti, ma il tempo è stato gentile: il contenuto è perfettamente leggibile, così come la firma dello studente che ha scritto quei compiti in classe, e il giudizio del professore. L’alunno del liceo Dettori di Cagliari si chiama Antonio, il professore Vittorio Amedeo Arullani. L’armadio invece è di Francesco Scotti, partigiano, primo segretario della federazione comunista milanese e deputato all’Assemblea costituente: idiprobabilmente erano in suo possesso per via dell’amicizia con Carlo, il fratello più piccolo di Antonio. Lo scorso anno la famiglia Scotti li ha donati alla Fondazione, che ne ha riconosciuto l’autenticità e ora li custodisce, in attesa che prendano posto nell’edizione ...

Una lettura scenica di Silvia Truzzi e Gad Lerner dedicata all'autore dei Quaderni dal carcere, e tra i fondatori del Partito Comunista d'Italia, che va in scena mercoledì 28

