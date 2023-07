Il salario minimo vale 800 euro in più di stipendio | Istat e Ocse smontano il racconto di Meloni

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ila 9sarebbe una manna dal cielo per 3,6 milioni di rapporti di lavoro. E comporterebbe un aumento medio degli stipendi di 804annuali. Cifre molto molto distanti dalle poche decine diin più diderivanti dal taglio del cuneo fiscale che il governopreferisce alla soglia minima oraria. A smontare ildella presidente del Consiglio, Giorgia, ci pensano l’e l’. La prima fornendo i dati sull’eventuale applicazione del, la seconda chiedendo di applicarlo per aiutare i lavoratori. I datispiegano perché la soglia oraria è fondamentale Alzare la retribuzione oraria ...

La maggioranza degli italiani vuole l'introduzione del. E non si accontenta neppure dei nove euro l'ora proposti dal pd ed altre opposizioni, ma lo vorrebbe di 12. E' ben il 75% degli intervistati ad esprimersi così in occasione del ...Il direttore per l'Impiego dell'Ocse, Stefano Scarpetta, ritiene che nel Belpaese pesi anche l'"assenza di un", già introdotto in 30 Paesi Ocse su 38. Evocando, tra l'altro, gli ...Oltre una certa soglia di reddito, conviene guadagnare di meno (o evadere) Sullo stesso argomento: Taglio del cuneo e fiscal drag, i problemi irrisolti del governo Sull'opposizione ...

Il salario minimo porterebbe, per 3,6 milioni di rapporti, un aumento di stipendio da 800 euro: l'Istat smonta il racconto di Meloni.Prezzi alle stelle, salari da fame. Da tempo si assiste a un aumento dei prezzi che colpisce lavoratori e lavoratrici. Si vede alla pompa di benzina, al supermercato e nelle bollette. "Questo aumento ...