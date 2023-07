Il ruolo sociale delle banche come attori del cambiamento Il discorso di Orcel

Leggi su formiche

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Buon pomeriggio a tutti e grazie per essere qui oggi. È stato un vero privilegio ascoltare i nostri relatori. Molti dei temi toccati durante la loro discussione fanno diretto riferimento alle responsabilità e alle priorità di UniCredit. Le persone in questa sala ricoprono ruoli professionali e sociali molto diversi fra loro: ci sono politici, imprenditori e leader di organizzazioni no-profit.esponenti della società civile, la vostra responsabilità per il futuro del nostro Paese deve essere chiara e riconosciuta. Le decisioni che prenderete, le politiche che metterete in atto e i cambiamenti che porterete avanti, avranno un impatto sulla prossima generazione di italiani e sul futuro dell’Italia. Gli ultimi anni saranno ricordati per la pandemia, la guerra in Ucraina, l’emergere di profonde fratture nel mondo in cui viviamo e di nuovi paradigmi e valori alla base ...