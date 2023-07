Il petrolio è in rialzo a New York a 75 | 43 dollari

Ilè ina New York, dove le quotazioni guadagnano lo 0,80% a 75,43 dollari al barile. . 12 luglio 2023Prende fiato ilcon il Brent settembre a 79,28 dollari al barile ( - 0,16%) e il Wti ... chiude a - 0,81% La Borsa di Tokyo arretra sul finale di contrattazioni, malgrado ildegli ...Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil)... Piazza Affari continua la sessione in, con il FTSE MIB che avanza a 28.356 punti, ...

Il petrolio è in rialzo a 73,35 dollari (+0,49%) Agenzia ANSA

I mercati azionari hanno scommesso forte sull’ultimo dip che era da comprare: quali scenari ora La view di Davide Biocchi. Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, professional trader, al ...(Reuters) - Il greggio scambia in leggero rialzo in un mercato in bilico tra le aspettative di un aumento dei prezzi in seguito ai tagli all'offerta da parte dei maggiori esportatori di carburante al ...