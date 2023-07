Il perdono è altro | parla la madre di Willy | la reazione dopo la sentenza

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Non più ergastolo, ma 24 anni di carcere. È questa la decisione presa oggi pomeriggio dalla Corte d'assise d'appello di Roma nei confronti dei fratelli Gabriele e Marco Bianchi, accusati dell'omicidio diMonteiro Duarte, il giovane di origini capoverdiane pestato a morte il 6 settembre del 2020 a Colleferro. La decisione dei giudici di secondo grado riformula dunque laemessa un anno fa dalla Corte d'Assise di Frosinone, che decideva il carcere a vita per i due fratelli, esperti d'arti marziali, di Artena. Confermate invece le pene a 21 e 23 anni per gli altri due protagonisti di questa vicenda, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, accusati di concorso in omicidio. Una decisione, quella della riduzione della pena, prevista dai legali di accusa e difesa, e legata a doppio filo al fatto che non si è mai riusciti a stabilire con ...

