Il Parlamento europeo non ha votato solo per la legge sulla natura | ma sul futuro della destra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Oggi era una di quelle giornate da bollino rosso al, e non per i 36 gradi che ieri si sono raggiunti qui a Strasburgo, ma per via di una votazione delicata, in bilico, decisa per soli 12 voti, che in qualche modo segna – almeno per ora – la direzione in cui vuole andare il vecchio Continente. Dopo mesi di negoziazioni e polemiche, il voto di oggiNature Restoration Law, lasul ripristino, ha assunto una valenza politica particolare. Cosa dice lasul ripristino? Andiamo con ordine. Lasul ripristinoè una propostaCommissione europea che si pone come obiettivo quello di promuovere il ...