Il nuovo murales su Silvio Berlusconi a Milano in via Volturno

(Di mercoledì 12 luglio 2023)“Self-Made Man goes away!”. Il Cavaliere è riapparso questa mattina nel terzoin Via34 a, dopo che la scorsa settimana anche l’ultima opera a lui dedicata era stata vandalizzata in pochissime ore. Così l’artista contemporaneo aleXsandro Palombo chiude il trittico di opere dal titolo “Self-Made Man”. Il primo“Self-Made Man” era stato realizzato nel quartiere Isola didavanti alla casa d’infanzia del Cavaliere a due settimane dalla morte.era ritratto in abito blu e cravatta a pois, in una mano un secchiello con della colla e la scritta self-made man, nell’altra mano un pennello con cui aveva affisso una targa toponomastica “Via...

Maternità surrogata: Meloni - Schlein di incinte Il premier Giorgia Meloni e la leader dell'opposizione Elly Schlein sono state immortalate di dall'artista aleXsandro Palombo che le ha ritratte spalla a spalla e incinte, nell'opera pop apparsa nella centralissima Piazza San Babila a Milano. Le due leader si sfidano senza veli, sul ...

