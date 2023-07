Il Napoli accelera | si chiude per il primo colpo di mercato

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Finalmente ilsi muove sul mercato. Gli azzurri sono pronti are ilacquisto di questa sessione estiva. La stagione delè iniziata nella giornata di ieri, quando a bordo della nave da crociera MSC World del gruppo MSC che da quest’anno sarà main sponsor del club, sono state svelate le prime due maglie della nuova stagione. Maglie che sono destinate ad entrare nella storia del club perchè dopo trentatré anni gli azzurri tornano a giocare con il tricolore cucito sul petto. Gli azzurri dovranno difendere dunque il titolo conquistato con ampio merito. Aurelio De Laurentiis, per farlo, si è affidato a Rudi Garcìa dopo che Luciano Spalletti ha lasciato per ricaricare le energie dopo le fatiche dello scorso anno. Il tecnico francese, come spiegato da De Laurentiis nel corso della conferenza stampa di ...

Calciomercato Lazio, la cessione di Milinkovic - Savicla trattativa per Piotr Zielinski: pronti 20 milioni I 40 milioni incassati dalla Lazio ... può esserlo se romperà con il. ...Calcio 2023 - 2024 Serie C Girone C Squadra Turris Calcio Luglio impegnativo per la Turris del presidente Antonio Colantonio. Dopo aver completato l'iter per l'iscrizione e ricevuto l'ok per la ...... hanno già messo a segno alcune operazioni di tutto rispetto, lo stesso non si può dire per... Milan scatenato: fatta per Pulisic, sisu Reijnders e Chukwueze Le ultime ore però hanno ...

Mercato Udinese – Napoli accelera per Samardzic / Il punto sulla trattativa Mondo Udinese

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L'addio di Kim è stata la prima mossa in materia di calciomercato per il Napoli. Ora De Laurentiis è pronto a passare all'attacco con tanti nomi sulla lista per la difesa e alcuni colpi da fare per da ...