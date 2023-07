(Di mercoledì 12 luglio 2023) Un meccanico di 58 anni, Angelo Devito è morto all'ora di pranzo di oggi, mercoledì 12 luglio 2023, nell'autorimessa di via Lessona 39 a Torino, dove stava lavorando. A dare l'allarme sono state alcune persone che hanno sentito un tonfo e lo hanno trovato esanime. I sanitari accorsi sul...

Il motore gli cade addosso e lo travolge: tragedia in officina Today.it

