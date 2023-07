Il governo sta provando a non far slittare troppo la quarta rata del PNRR

Lo spazio cinesecambiando in fretta LandSpace è già la seconda startup ad aver raggiunto l'... IlCinese ha infatti già deciso di assegnare diversi contratti sia per la produzione di questi ......con la capogruppo a Montecitorio Chiara Braga che ha attaccato la politica economica del, ... Laddove la dualitànel diverso trattamento tra redditi da lavoro e rendite da patrimoni. ...Abbandonata l'ambiguità precedente al 24 febbraio 2022, ilucraino è uscito dalla zona ... e la controffensiva, pur in via di progresso, è sanguinosa e nondando i risultati sperati. Ora ...

Messina: 'Governo sta gestendo bene debito pubblico, ma servono investimenti' Agenzia ANSA

Il caso dei messaggi della ministra Purra: "Ho sbagliato ma non mi dimetto". "Heil Hitler" in pubblico, via un altro membro del governo ...Il senatore contro il Comune: "La sinistra usa il governo per coprire la sua incapacità. Per ex caserme e fabbriche, in questi decenni solo proposte balzane, è ora di dire basta".