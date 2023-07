Il governo dei nababbi dà 30 euro al mese ai poveri | Fratoianni | ' Un insulto'

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento: "Siamo garantisti nei confronti di tutti, anche nei confrontinostri colleghi. Pezzo di sinistra usa indagini per rivincita politica" "Comenon abbiamo nessun interesse e nessuna volontà di creare un muro contro muro con la magistratura. Dopo di che, ...Dovrebbe essere la prima emergenza su cui intervenire, ma ilha scelto la via della precarietà e dello smantellamentodiritti. Continuano a non voler discutere di salario minimo, ..."Se qualcuno accusa il Paese di provenienza di aver superato il limite, questo dice di non saperne niente perché la compagnia non risponde al. Perfino il numeromorti non è computabile ...

È caduto il governo dei Paesi Bassi Il Post

Tra verità e omissioni, il fact-checking della conferenza stampa del ministro sugli obiettivi della quarta rata ...(Adnkronos) – “Come governo non abbiamo nessun interesse e nessuna volontà di creare un muro contro muro con la magistratura. Dopo di che, qualche passaggio un po’ sospetto c’è. L’imputazione coatta p ...