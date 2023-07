Il glamping nelle bolle | la tendenza del momento per vivere un’esperienza immersiva

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Life&People.it Staccare la spina e fuggire dalla quotidianità, per molti la vacanza è questo e nulla di più. Volare dall’altra parte del mondo al mare piuttosto che rifugiarsi nella pace della montagna, o restare a contatto con la natura senza rinunciare al comfort e al lusso provandoe ricca di nuove sensazioni. È proprio questa una delle ultime tendenze in fatto di viaggi: ammirare le stelle senza avere nessuna barriera intorno ma non completamente all’aria aperta e con le giuste protezioni. Cos’è iled in particolare la moda di dormire dentro una vera e propria bolla? Perché piace così tanto ilNato dalla fusione tra le parole glamour e camping nel corso del 2005 in Gran Bretagna, ilè un fenomeno che si è diffuso lentamente e che ora è ...