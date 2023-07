Il generale russo Oleg Tsokov morto durante un attacco missilistico ucraino

Un altroè stato ucciso nell'Ucraina sud - orientale occupata, lo hanno detto martedì funzionari ucraini e russi. Il tenenteOleg Tsokov è stato preso di mira lunedì notte da un attacco ...New York , 12. Si è detto 'deluso' il segretariodell'Onu, António Guterres, dopo l'esito della votazione al Consiglio di Sicurezza a New York, durante la quale la Russia ha posto il veto sulla risoluzione per estendere di nove mesi il ...I legami di Erdoan con il presidenteVladimir Putin hanno pesato per anni sulle relazioni ... Lo ha dichiarato il segretariodell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, al termine dell'...

Ieri il capitano Rzhitsky, che pubblicava le sue corse sull’app Strava: facile per il killer vendicare in un parco la strage di Vinnytsia. Oggi il generale ...Il tenente generale Oleg Tsokov è stato preso di mira lunedì notte da un attacco missilistico contro un hotel nella città turistica di Berdiansk occupata dai russi ...