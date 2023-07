Il fondo Cysero investe 5 milioni in Oversonic Robotics

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ildi venture capitaldi euro in, l'azienda italiana che ha creato il robot umanoide RoBee. L'automa è il primo a ricevere la certificazione per ...

Il, gestito da Avm Gestioni e Kilometro Rosso, il parco tecnologico alle porte di Bergamo ideato da,l presidente di Brembo Alberto Bombassei, ha messo sul piatto a 5 milioni di euro in ...... e da Cdp venture capital tramite il suodi technology transfer. Droni, Leonardo entra in ... Flyingbasket ha anche comunicato un round da 2 milioni conchiuso nei mesi scorsi. Green, Exor ...... l'ingresso della multinazionale nel capitale favorirà, grazie anche al coinvolgimento diretto nella governance, il percorso di crescita della società già avviato con il contributo del

Il fondo Cysero investe in Oversonic Robotics Il Sole 24 ORE

Il fondo di venture capital Cysero investe 5 milioni di euro in Oversonic Robotics, l'azienda italiana che ha creato il robot umanoide RoBee. (ANSA) ...La startup ha creato un robot umanoide per applicazioni nel contesto degli impianti industriali al fine di ridurre il rischio per gli umani ...