Il figlio di Enzo Salvi ha detto sì a Federica | le foto delle nozze

...in cui mi chiedo come mi venga in mente di scrivere della ridicola vicenda che parte daldi ... quelli più pratici d'indignazione hanno pensato aBiagi, quelli più pratici di televisione ...... nel periodo di crisi diFerrari, sia a livello lavorativo - con lo spettro del fallimento che incombe sull'azienda - che personale, con il matrimonio a pezzi dopo la scomparsa delDino. ...Protagonista di questo video è Federica Stazzi, modella e compagna di Manuel Salvi,dell'attore comicoSalvi. La neo sposa, finita la cerimonia, ha tolto i tacchi, ha indossato le ...

Enzo Salvi, il figlio Manuel si sposa: la nuora dopo la funzione va dalla nonna al cimitero. Il comico: «I val ilmattino.it

Si è sposato il figlio di Enzo Salvi, Manuel: le foto del matrimonio accanto ai genitori e alla moglie Federica, prima del viaggio di nozze ...Con l'abito da sposa e un paio di scarpette comode, corre al cimitero dopo il matrimonio per lasciare il bouquet alla sua nonnina ...