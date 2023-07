Il ds del Borussia Monchengladbach | “Non vogliamo più cedere nessuno” Il Napoli si allontana da Itakura

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ilsta cercando un nuovo successore di Kim. Il difensore coreano è passato al Bayern Monaco, con il club partenopeo che sta cercando sul mercato un degno erede. Uno dei primi profili della lista era e sarebbe i Ko, centrale del. Sul centrale e non solo sono arrivate le parole del ds del club tedesco, Roland Virkus che ai microfoni della Bild, avrebbe chiuso il mercato in uscita del. Le parole di Virkus chenodal: “Ho capito che alcuni tifosi sono preoccupati in questo momento, ma abbiamo appena iniziato a ricostruire la squadra. Il periodo di mercato può essere valutato solo. Non potremo sostituire i titolari che ci hanno lasciato, uno a uno. Ancora una volta, si tratta ...

...giocatori fuori dal progetto a poter garantire una plusvalenza importante e perché l'uscita... Le loro uscite e quella di Weston McKennie, valutato da Aston Villa eDortmund (e anche dal ...I tifosiMilan sperano tanto in lui, e Christian Pulisic fa subito vedere di non avere timore di deluderli. L'ex giocatore diDortmund e Chelsea è atterrato stamattina all'aeroporto di Milano ......una squadra che è ostica da sempre che ha ottimi giocatori come Ivan Fresneda (terzino destro... Difensori: Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Christian Chiarodia (M.), Alessandro Dellavalle (...

Il Borussia Monchengladbach chiude le porte al trasferimento in questa sessione di calciomercato di Ko Itakura al Napoli come a qualsiasi altro club ...Possibile complicazione nella strada che conduce a Ko Itakura, difensore individuato dal Napoli per sostituire Kim Min-Jae.