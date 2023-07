Il defibrillatore salva la vita. "Ne abbiamo regalati 180 grazie ai podisti"

La storia di "Regalami un sorriso", associazione pratese instancabile nella promozione della cultura del primo soccorsoDonare sangue è un gesto gratuito chenumerose vite e, non per ultimo, permette di tenere ... La squadra sul posto ha attivato ilautomatico esterno (DAE), il quale riconosce in ...... praticando le manovre- vita. Il bambino a quel punto ha ricominciato a respirare, ... mentre era già partita la chiamata al 112, un collega di Elena è corso a recuperare il, che ...

Il defibrillatore salva la vita. “Ne abbiamo regalati 180… grazie ai ... LA NAZIONE

In questi giorni, a Porto Torres, è stato inaugurato il nuovo defibrillatore acquistato dallo Studio Nali e posizionato in via Libero Grassi.Ne parliamo con un istruttore. “L’uso immediato del defibrillatore può triplicare le probabilità di sopravvivenza. Si tratta di macchine semplicissime, che dovrebbero essere molto più diffuse lungo le ...