Il cibo è il pilastro dell’universo di Dragon Ball

(Di mercoledì 12 luglio 2023) I Signori della Distruzione siedono uno di fronte all’altro. L’atmosfera è tesa tra i due: nel Sesto Universo la Terra è stata distrutta, e i Terrestri si sono estinti. Il Sesto e il Settimo Universo devono mandare in campo i loro migliori combattenti perché si sfidino in una lotta serrata, al termine della quale il vincitore potrà avere l’unica Terra superstite, con i suoi abitanti. Il vero oggetto del contendere non è il pianeta o i suoi abitanti, ma la sua cucina, i suoi sapori. Anzi, per la precisione, lo scontro nasce per il ramen istantaneo. Sì, quello che si trova negli Asia Market, simile ai Saikebon ma dal gusto decisamente più orientale. Non si tratta, per noi Terrestri, di una particolare ricercatezza, ma ilha già salvato una volta la terra dalla devastazione, proprio perché il Signore della Distruzione è un vero goloso, e si è lasciato sedurre dalle ...