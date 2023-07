Il Centro e il Sud compatti contro l’anti Risorgimento

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 18 luglio all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi A metà luglio (giorni 14 e 15) partirà da Napoli l’offensiva di Regioni e Comunila divisiva “autonomia” leghista dove “differenziata” significa solo che l’obiettivo è uno: indebolire lo Stato sottraendogli 23 funzioni di primaria importanza la cui insindacabile gestione passerebbe nelle mani di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (anche se qui non mancano ripensamenti sul “tranello” messo in atto dalle prime due troppo asservite agli antidemocratici impulsi calderoliani). L’Italia indietro di 162 anni. Un primo revisionismo rozzo, rispetto all’Unità del 1861, fu tentato da Bossi quando si incaponì che il nostro Paese andava “segato” in 3 Repubbliche: Padania, Etruria, Borbonia. Male gliene incolse. Progetto criminoso passato ora ...