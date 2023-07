Il cancro al colon-retto | quello strano aumento nei giovani

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Una crescita del 30% del tumore del, negli ultimi 10 anni, ai danni dei pazienti: cioè di età pari o inferiore ai 49 anni. Un’evidenza, questa, emersa durante l’ultima Assemblea Generale dell’European Cancer Organisation, coalizione di esperti e di enti che lavorano insieme per migliorare la qualità delle cure per i malati di, con approcci multidisciplinari. Per l’Italia, era presente il Professor Antonino Spinelli, in qualità di Segretario Generale e Presidente Eletto della European Society of Coloproctology (ESCP), nonché Dire dell’UO Chirurgia dele del, IRCCS Istituto Clinico Humanitas. Panorama l’ha intervistato. L’dei casi dial ...

Ilalmiete oltre 50.000 vittime ogni anno ed è la seconda causa più comune di morte pernegli Stati Uniti.Attualmente c'è disponibilità limitata di risorse umane, finanziarie e infrastrutture adeguate per programmi di screening, per la prevenzione delle "Neoplasie maligne"qualial polmone,-...Attualmente c'è disponibilità limitata di risorse umane, finanziarie e infrastrutture adeguate per programmi di screening, per la prevenzione delle "Neoplasie maligne"qualial polmone,- ...

Donne e uomini, diversi nella risposta al tumore del colon-retto AIRC

Le cause dell’incremento (30 per cento in più) sono ancora sconosciute: ma in tutto il mondo la ricerca scientifica procede per scoprirlo e curarlo. Fondazione Humanitas per la Ricerca è in prima line ...A livello globale, il tumore al polmone rappresenta la seconda neoplasia per frequenza negli uomini (15%) e la terza nelle donne (6%), dopo quelle alla prostata nella popolazione maschile e alla mamme ...