Il calendario Serie B 2023 24

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Dopo quello diA è stato presentato a Como . Il torneo cadetto, che per la prima volta utilizzerà la modalità simmetrica, inizierà il 19 agosto per concludersi il 10 maggio. Sono previsti 5 turni infrasettimanali(29 agosto, 26 settembre, 26 dicembre, 27 febbraio, 1 maggio). Quattro, invece, le soste per le Nazionali(9/10 settembre, 14/15 ottobre, 18/19 novembre, 24 marzo). : LE 38 GIORNATE 1 GIORNATA- 19 AGOSTO 20 Bari-Palermo Cittadella-Reggiana Cosenza-Ascoli Cremonese-Catanzaro Parma-Feralpisalo’ Pisa-Lecco SudTirol-Spezia Ternana-Sampdoria Venezia-Como x-Modena 2 GIORNATA- 26 AGOSTOCatanzaro-Ternana Como-Reggiana Cremonese-Bari Feralpisalo’-SudTirol Lecco-Spezia Modena-Ascoli Palermo-x Parma-Cittadella Sampdoria-Pisa Venezia-Cosenza 3 GIORNATA- 29 AGOSTO ...

Le parole del direttore sportivo della Cremonese, nbsp;Simone Giacchetta, in occasione della cerimonia di presentazione deldiB, sul nuovo campionato da affrontare dopo la retrocessione. Guarda il ...Le parole del presidente del Pisa, nbsp;Giuseppe Corrado, in occasione della cerimonia di presentazione deldiB, sul nuovo allenatore, Alberto Aquilani. Guarda il ...SCARICA ILTornado su Brescia, lo storico esordio della Feralpi sarà contro una nobile del calcio italiano come il Parma in trasferta al Tardini. Per le rondinelle, tribunali permettendo, ...

"Sampdoria, ecco le partite in serie B per risorgere. Lo Spezia comincia in casa Sudtirol. Il calendario del campionato" Sampdoria,.Tutto definito. Il sorteggio del calendario della serie B ha permesso al Como di dare un'identità agli impegni che, giornata per giornata, sarà chiamato ad affrontare. Avvio in trasferta contro il Ven ...