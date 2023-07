Il boss Imperiale sventò un’estorsione al cugino costruttore di Castellammare di Stabia | “Ebbero rispetto per la mia persona”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) In un paese normale un imprenditore onesto vittima dila denuncia ai carabinieri o in Procura. Adi(Napoli) ilRaffaeleomonimo di un narcotrafficante camorrista tra i più potenti del mondo, ha pensato invece di rivolgersi ai parenti. E in particolare allo zio, Ludovico, ilcapostipite della dinastia edilizia. Ludovicoha così fatto intervenire suo figlio, il Raffaelepiù famoso, il narcos all’epoca latitante a Dubai. Ildei Van Gogh forse poteva essere utile per sistemare le cose. E l’aiuto è arrivato: l’imprenditore non ha più pagato il pizzo da 50mila euro. “Il clan ebbe ...

Racconta i suoi trascorsi stabiesi Raffaele, ildei Van Gogh . Lui, nato a Castellammare di Stabia da una famiglia di imprenditori edili - suo papà Ludovico è morto alcuni mesi fa - ha ...... oggi destinatario di un ordine di arresto notificato dai carabinieri, fu però una persona che si presentò per conto di Bruno Carbone, socio del narcotrafficante. Il- secondo quanto ...... in forza dell'avallo deifondatori, acquisito per il tramite di CAFIERO Giovanni. Nel corso ... Nella morsa del clan sarebbe finito anche un familiare diRaffaele (oggi collaboratore di ...

Estorsioni anche a parenti dell'ex boss Raffaele Imperiale: 18 arresti ... Fanpage.it

Mandò in coma figlio del boss, così inizia la sua carriera in Olanda: A Natale e Pasqua 25mila euro in cesto per il .... Imperiale contribuisce con le sue dichiarazioni a rendere più chiaro agli inqui ...Il re del traffico internazionale di cocaina racconta ai pm la propria infanzia e i rapporti con il clan Cesarano ...