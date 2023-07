Assegnato a Bona Frescobaldi, Franca Pinzauti, padre Bernardo Gianni, Vincenzo Italiano, Maurizio Lombardi, Stefano Bondi, alla Scuola di Scienze Aziendali e alla famiglia StagiL'edizione 2023 di Farm Aid si svolgerà sabato 23al Ruoff Music Center di Noblesville, nell'Indiana, stato dovedopo 22 anni dall'ultima esibizione. Per la prima volta dal 2019, si esibiranno i tre fondatori del concerto di ...E certamente dopo l'annuncio di ieri non sipiù indietro. Tuttavia non è dato sapere come ... Appuntamento quindi a partire dal 22per scoprire chi di loro riuscirà a portarsi a casa la ...

Il 6 settembre torna il Torrino d'oro. Ecco i nomi dei premiati LA NAZIONE

Torna puntuale, come sempre a luglio, il ‘Pizza Festival’. Giunto alla sua 9° edizione, si terrà a Monteleone di Fermo, presso Circolo ASD MONTE LEONE Sporting Club House. L'appuntamento, gastronomico ...Lorella Cuccarini conferma la sua presenza nella nuova stagione di Amici di Maria De Filippi e rivela: "mi hanno proposto il pomeriggio di Rai1, ma..." ...