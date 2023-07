Ictus | ecco cosa può succedere se fa troppo caldo

(Di mercoledì 12 luglio 2023) I colpi di calore possono provocarecerebrali nella popolazione più fragile ma anche nei giovani:quali sono i rischi e come evitare che ciò accada

I colpi di calore possono provocare ictus cerebrali nella popolazione più fragile ma anche nei giovani: ecco quali sono i rischi e come evitare che ciò accada ...Il colpo di calore è una condizione potenzialmente letale e si può verificare abbastanza rapidamente in determinate circostanze: cosa sapere per evitare le conseguenze del caldo killer ...