I principali appuntamenti della Bundesliga 23 24

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Circa cinque settimane dopo che il Bayern Monaco ha conquistato il suo 32° campionato tedesco in una drammatica giornata finale, il conto alla rovescia per la stagione 2023-24è iniziato con la pubblicazione del calendarioprossima campagna. Il Bayern è pronto a difendere ancora una volta il suo titolo, mentre il Borussia Dortmund è ansioso di vendicarsi per essere stato sconfitto nella gara di campionato più combattuta degli ultimi dieci anni. Laha visto partire quest’estate due delle sue stelle più importanti, Jude Bellingham e Christopher Nkunku, rispettivamente per il Real Madrid e per il Chelsea, ma il campionato continuerà a godere di giovani entusiasmanti come Jamal Musiala e Florian Wirtz, che hanno creato momenti speciali, con Musiala che è tra i favoriti per il premio ...