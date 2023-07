I Pinguini Tattici Nucleari mandano in visibilio San Siro nella prima delle due serate

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Milano. Sessantamila in duedi fila a San, come i più grandi. Ihanno aperto la due-giorni di concerti milanesi in una serata esplosiva che ha mandato ini fan. Sono le prime tappe di un tour che porterà la band bergamasca a suonare negli stadi in tutta Italia per un tour che ha già strappato mezzo milione di biglietti. Ormai stabilmente nelle posizioni più alteclassifiche nazionali, Riccardo Zanotti e soci chiuderanno a inizio settembre a Reggio Emilia la loro estate di eventi. Che non poteva iniziare in maniera migliore.