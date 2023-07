I Pinguini Tattici Nucleari e il debutto a San Siro | «Che bello essere normali»

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Sono partiti dalla vera gavetta e oggi sono i protagonisti del tour dell'estate. Siamo stati alla prima data (sold out) di Milano della band bergamasca, tra karaoke, fiamme e tatuaggi: «La nostra forza?davvero un gruppo, trasmettiamo l’idea di unione e amicizia»

Primo dei due concerti a San Siro ieri per la band capitanata da Riccardo Zanotti, che strega i 60mila dello stadio. Emozione e balli, e su ...Nucleari hanno siglato un accordo con Treedom, società italiana certificata B Corp e fondata nel 2010 che permette la piantagione di alberi a distanza: la partnership si concretizzerà ...Italodisco dei The Kolors è una delle hit di questa estate 2023, insieme a Disco Paradise di Fedez, Annalisa e Articolo 31 , Rubami la notte deiNucleari e Pazza Musica di Marco ...

I Pinguini Tattici Nucleari conquistano San Siro | Il segreto "Normalità e varietà sonora" TGCOM

Oggi, mercoledì 12 luglio 2023, i Pinguini Tattici Nucleari si esibiscono allo stadio San Siro di Milano con 25 brani in scaletta.I Pinguini Tattici Nucleari stanno riempiendo gli stadi in tutta Italia e collaborano con Treedom per piantare nuovi alberi ...