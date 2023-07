I Pinguini Tattici Nucleari conquistano San Siro - Il segreto "Normalità e varietà sonora"

Leggi AncheNucleari: 'Rimaniamo i ragazzi della porta accanto, anche se facciamo 10 stadi...' Dalla gavetta agli stadi Durante la conferenza stampa di presentazione la band ha raccontato la ...Fotogallery - Cara Delevingne e Minke, baci sugli spalti a Wimbledon AL VIA IL TOUR NEGLI STADI Fotogallery - INucleari alla loro prima volta a San Siro GUARDA GLI SCATTI Fotogallery . Giuseppe Cederna di 'Mediterraneo' fa l'oste su un'isola greca LE ULTIME DATE Fotogallery - Le immagini di '...Nucleari, però, ci sono riusciti. E il loro primo live alla Scala del calcio è diventato una festa, con sessantamila voci. GIOVANI WANNABE Il concerto si apre con un'intro, poi ...

Pinguini Tattici Nucleari superstar a San Siro: «Vince la nostra normalità» Corriere della Sera

Dopo la data zero andata in scena a Venezia con un tutto esaurito e 60mila persone riunite al Parco San Giuliano di Mestre, il tour negli stadi 2023 dei Pinguini Tattici Nucleari approda a San Siro, p ...Dai piccoli club agli stadi. Con la normalità come vessillo e un repertorio "per tutti i gusti". In tre parole, Pinguini Tattici Nucleari, che fa anche rima con successo. Dato inconfutabile le 120mila ...