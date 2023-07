I Pinguini Tattici Nucleari conquistano San Siro | il gruppo attende i fan alle transenne prima del concerto

Milano, 12 lug. Travolgenti e inaspettati, sono la band dellestate: il tour negli stadi 2023 deiNucleari, e' partito da San Siro con due appuntamenti sold out. Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo guardano con stupore al loro exploit. Non ci saremmo mai aspettati ...AiNucleari: "Riempiono Ma non hanno repertorio!". E se affonda su Blanco, elogia Tiziano Ferro e Mengoni... di Maria Francesca Troisi È diventato più semplice fare gli stadi Dai M&...Nucleari super star ieri a San Siro per la prima delle due date milanesi entrambe sold out. 'Il primo San Siro non lo scorderemo mai - scrive la band sui social - . E stasera si ...

La scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari allo stadio San Siro di Milano Sky Tg24

I Pinguini Tattici Nucleari hanno siglato un accordo con Treedom, società italiana certificata B Corp e fondata nel 2010 che permette la piantagione di alberi a distanza: la partnership si concretizze ...Riccardo Zanotti e la sua band dal 2017 sono diventati il nuovo pop italiano. E a San Siro portano la loro storia ...