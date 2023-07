I marò «ignoti» adesso hanno un nome

Leggi su panorama

(Di mercoledì 12 luglio 2023) «Il confronto con i profili dei discendenti dei soldati (…) ha consentito di rilevare i seguenti “match”: OR3, nipote (di zio) del caduto D. F., e la rocca petrosa destra (parte laterale del cranio, ndr) della cassetta 9 - OR14, pronipote (di zio) di C. G., e i campioni di rocca petrosa destra e femore destro contenuti nella cassetta 21». Finalmente, un. Ai resti delle vittime dei partigiani di Tito - militari italiani trucidati a Ossero, nel 1945 - l’Università di Trieste è riuscita a far corrispondere le generalità di questi due, per ora indicati con le iniziali. Complessivamente, a oggi, sono cinque i cadutiidentificati grazie all’esame del Dna. L’indagine genetica guidata da Paolo Fattorini, direttore della Scuola di specializzazione in Medicina legale del capoluogo giuliano, sta procedendo. Il «cold case» della ...