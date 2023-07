I fratelli Orlandi | Nessuno stupro da mio zio | solo avance verbali

(Di mercoledì 12 luglio 2023) AGI - "da mio zio,, qualche regalino. Ed è stato tutto li', quando si è reso conto che non c'era nulla da fare, è finito li'. Mi sorprende che questa storia sia uscita, e per giunta era storia chiusa". Così Natalina, sorella di Emanuela, durante la conferenza stampa con il fratello Pietro e con l'avvocato Laura Sgrò nella sede della Stampa estera dopo le notizie diffuse ieri sera dal Tg La7 e smentite dalla famigliacirca il presuntoda parte dello zio Mario Meneguzzi, forte anche dell'archiviazione del fatto a suo tempo da parte della Procura romana. L'episodio in questione risale al 1978, quando Natalina aveva 21 anni, "e io ne ho parlatoal mio fidanzato Andrea, poi ...

Dueconducono una sacrosanta guerra per la verità. E hanno ragione anche quando hanno torto. Ma ... per il dolore accumulato e la verità negata, a Pietro e Natalinava riconosciuta la ...... Natalina, la sorella maggiore di Emanuela, gli abbia rivelato di essere stata molestata sessualmente dallo zio Mario Meneguzzi , marito di Lucia, zia paterna dei cinque"Qualcuno in Vaticano vuole spostare le responsabilità all'esterno", ha accusato Pietroscondo il quale il promotore di giustizia "non sta lavorando per arrivare alla verità ma per arrivare a ...

I fratelli Orlandi: “Nessuno stupro. Da mio zio solo avances verbali. Il ... Il Dubbio

Due fratelli conducono una sacrosanta guerra per la verità. E hanno ragione anche quando hanno torto. Ma tutt'intorno, si muovo la solita italica commedia del complotto: i giornalisti stranieri ci sgu ...Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata. FRATELLINI MORTI. Sono stati ritrovati morti i fratellini di 6 e 7 anni dispersi a Manfredonia (Foggia).