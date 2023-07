Huawei potrebbe lanciare uno smartphone 5G entro la fine dell’anno

Fonti del settore, citate da Reuters e mantenute anonime per via di vincoli di riservatezza, rivelano chepermettere ai propri prodotti di connettersi alle reti 5G entro la fine dell'...presto venir fuori dall'incubo in cui si è trovata dopo il ban imposto dagli USA nel 2019 . Almeno in parte, perché se non c'è nulla da fare sul divieto di intrattenere rapporti con ...presto tornare a produrre e commercializzare smartphone con connettività 5G . La casa di Shenzhen sta facendo i conti da più di quattro anni con il ban imposto dal Dipartimento del ...

Huawei tornerà a fare smartphone 5G entro fine anno | Rumor HDblog

Emergono rumor positivi per Huawei, che potrebbe finalmente trovare una via d'uscita dal labirinto in cui si è ritrovata a seguito del ban USA nel 2019 ...Huawei potrebbe presto venir fuori dall'incubo in cui si è trovata dopo il ban imposto dagli USA nel 2019. Almeno in parte, perché se non c'è nulla da fare sul divieto di intrattenere rapporti con Goo ...