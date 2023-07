Honda - Tutti i prezzi e le versioni di e | Ny1 e CR-V

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 12 luglio 2023)completa l'aggiornamento della gamma: dopo aver presentato idella inedita ZR-V, la Casa giapponese ha diffuso i listini riservati al mercato italiano delle nuove Suv e:Ny1, CR-V e:HEV Full Hybrid e CR-V e: HEV Plug-in Hybrid. La e:Ny1 parte da 54.700 euro, mentre la CR-V è proposta a da 49.900 euro: a questivanno sottratti gli eventuali incentivi disponibili. La e:Ny1. L'elettrica è proposta in due allestimenti denominati Elegance e Advance: di fatto, è la cugina elettrica della HR-V, anche se differisce da quest'ultima per il frontale chiuso e la plancia specifica con display da 15,1". In 4,39 metri di lunghezza, la e:Ny1 offre un bagagliaio da 346 litri e un motore elettrico da 204 CV abbinato a batterie da 68,8 kWh per 412 km di autonomia omologata. Con una colonnina rapida a 78 kW è possibile passare dal 10 ...